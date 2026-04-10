چین:
حملات هوایی اسرائیل به لبنان باید متوقف شود
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، از همه طرفهای درگیر در خاورمیانه خواست تا خویشتنداری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، از همه طرفهای درگیر در خاورمیانه خواست تا خویشتنداری کنند، تنشها را کاهش دهند و حملات هوایی اسرائیل به لبنان را متوقف کنند.
وی امروز -جمعه- در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که «چین از همه طرفهای ذیربط میخواهد تا اختلافات را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند، آرامش و خویشتنداری را حفظ کنند و به کاهش تنشها کمک کنند.»
این دیپلمات چینی تأکید کرد که توافق آتشبس قبلی باید گامی در جهت بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه باشد و هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنش میتواند تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف کند.