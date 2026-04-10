یک نظر سنجی نشان داد:
نیمی از مردم بریتانیا، آمریکا را نیرویی منفی در جهان میدانند
یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از بریتانیاییها اکنون ایالات متحده را به عنوان یک «نیروی منفی» در جهان میبینند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، یک نظرسنجی که توسط موسسه «پابلیک فرست» انجام شد، نشان داد که بیش از نیمی از بریتانیاییها اکنون ایالات متحده را به عنوان یک «نیروی منفی» در جهان میبینند.
نتایج نشان داد که ۵۳ درصد از بریتانیاییهای مورد بررسی، ایالات متحده را یک «نیروی منفی در جهان» میدانند که در مقایسه با دوره قبل از ژانویه، زمانی که نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را دستگیر کردند، ۱۹ درصد افزایش یافته است. به گزارش اسکای نیوز، این نشان دهنده واگرایی فزاینده در افکار عمومی بریتانیا در مورد سیاست خارجی ایالات متحده است.
در مقابل، نتایج نشان داد که کمتر از یک سوم از افراد مورد بررسی، به طور خاص ۲۹ درصد، نقش ایالات متحده را در صحنه بینالمللی مثبت ارزیابی میکنند، به این معنی که حمایت از سیاستهای ایالات متحده در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۵، ۱۲ درصد کاهش یافته است.