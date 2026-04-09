کارشناس ژاپنی: جامعه جهانی باید کنترل ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوشیدا توموآکی»، پژوهشگر موسسه ملی مطالعات دفاعی ژاپن، به روزنامه «یومیوری شیمبون» گفت که توافق آتش‌بس فعلی بین ایران و ایالات متحده می‌تواند به دلایل مختلف به راحتی شکسته شود، اما جهان باید بپذیرد که ایران کنترل تنگه هرمز را حفظ می‌کند.

این کارشناس اظهار داشت: «ایران موفق شد ایالات متحده را به یک جنگ فرسایشی بکشاند. این امر واشنگتن را از اقدامات نظامی خسته کرده است».

یوشیدا، که به عنوان یک کارشناس خاورمیانه در وزارت دفاع ژاپن شناخته می‌شود، گفت که به احتمال زیاد با توجه به برخی اختلاف نظرهای شدید و همچنین تلاش رژیم صهیونیستی در خفا برای تضعیف آتش‌بس، مذاکرات بسیار دشورا خواهد بود.

کارشناس ژاپنی یادآوری کرد: «وضعیتی که تنگه هرمز توسط ایران کنترل می‌شود، همچنان ادامه دارد. این به یک هنجار جدید تبدیل شده است که مستلزم آن است که جهان رویکردهای خود را در مورد سیاست‌های امنیتی و اقتصادی تجدید نظر کند».

