خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی تلفنی امیر قطر و رئیس‌جمهور ترکیه درباره توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران

کد خبر : 1771187
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ترکیه، طی تماسی تلفنی با امیر قطر رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق،‌ «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، طی تماسی تلفنی با امیر قطر رایزنی کرد. 

دو طرف طی این تماس درباره توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردند. 

دیوان امیری قطر اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر این کشور و‌ اردوغان‌ ‌در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات مربوط به اعلام توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردند.

‌براساس گزارش دیوان امیری قطر، بن حمد در این گفت‌وگو بر پایبندی دوحه به حمایت از تلاش‌ها جهت کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار