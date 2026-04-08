به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق،‌ «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، طی تماسی تلفنی با امیر قطر رایزنی کرد.

دو طرف طی این تماس درباره توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردند.

دیوان امیری قطر اعلام کرد که «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر این کشور و‌ اردوغان‌ ‌در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات مربوط به اعلام توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردند.

‌براساس گزارش دیوان امیری قطر، بن حمد در این گفت‌وگو بر پایبندی دوحه به حمایت از تلاش‌ها جهت کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

انتهای پیام/