قطر:
حملات هوایی اسرائیل در لبنان، نقض قوانین بینالمللی است
کد خبر : 1771149
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که سلسله حملات هوایی وحشیانه اسرائیل را که مناطق وسیعی را در لبنان هدف قرار داده است، محکوم میکند.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: «حملات هوایی اسرائیل در لبنان، تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار حاکمیت لبنان، قوانین بینالمللی و قطعنامه ۱۷۰۱ است.»
وزارت امور خارجه قطر افزود: «ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که مسئولیتهای خود را برای وادار کردن اشغالگران اسرائیلی به توقف قتل عامهای وحشیانه خود انجام دهد.»