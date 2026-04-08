اسپانیا:
اسرائیل باید بمباران لبنان را متوقف کند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا، گفت که اسرائیل باید بمباران بیهدف لبنان را متوقف کند.
وی گفت: «ما خواستار کاهش تنش، استفاده از دیپلماسی و بازگشت به مذاکرات هستیم.» وی افزود: «جنگ باید متوقف شود و باید اطمینان حاصل شود که ایران و گروههای وابسته به آن حملات خود را به کشورهای منطقه متوقف میکنند.»
آلبارس گفت: «لبنان باید بخشی از روند صلح و توافقنامههای مورد بحث باشد.»