اسپانیا:

اسرائیل باید بمباران لبنان را متوقف کند

وزیر امور خارجه اسپانیا، گفت که اسرائیل باید بمباران بی‌هدف لبنان را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا، گفت که اسرائیل باید بمباران بی‌هدف لبنان را متوقف کند.

وی گفت: «ما خواستار کاهش تنش، استفاده از دیپلماسی و بازگشت به مذاکرات هستیم.» وی افزود: «جنگ باید متوقف شود و باید اطمینان حاصل شود که ایران و گروه‌های وابسته به آن حملات خود را به کشورهای منطقه متوقف می‌کنند.»

آلبارس گفت: «لبنان باید بخشی از روند صلح و توافق‌نامه‌های مورد بحث باشد.»

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
