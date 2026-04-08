امارات خود را پیروز جنگ اعلام کرد!
به گزارش ایلنا، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، نوشت که کشورش در جنگی پیروز شد که صادقانه تلاش کرد از آن اجتناب کند و این پیروزی از طریق دفاع ملی حماسی به دست آمد.
این ادعا در حالی مطرح میشود که افشاگری رسانههای غربی و اظهارات مقامات این امیرنشین در جریان جنگ تحمیلی صهیوآمریکایی علیه ایران، حکایت از نقشآفرینی گسترده ابوظبی در این تجاوز داشت.