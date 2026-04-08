استقبال استرالیا ار آتشبس در خاورمیانه
نخستوزیر استرالیا، از آتشبس در خاورمیانه استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونی آلبانیزی»، نخستوزیر استرالیا، از آتشبس در خاورمیانه استقبال کرد.
وی در عین حال از لفاظیهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، انتقاد کرد.
آلبانیزی در مصاحبهای با اسکای نیوز گفت که آتشبس مورد استقبال است، اما لفاظیهای ترامپ نگرانکننده است.
وی گفت: «فکر نمیکنم استفاده از چنین زبانی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده مناسب باشد و فکر میکنم باعث نگرانی خواهد شد.»