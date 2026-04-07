انگلیس:

اجازه حمله به زیرساخت‌های ایران از پایگاه‌هایمان را نمی‌دهیم

انگلیس اعلام کرد که اجازه استفاده از پایگاه‌هایش برای حمله به زیرساخت‌های ایران را به آمریکا نخواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فایننشال تایمز، به نقل از سخنگوی دولت انگلیس‌ گفت که توافق با واشنگتن به آنها(طرف آمریکایی) اجازه می‌دهد از پایگاه‌های ما برای اهداف دفاعی استفاده کنند.

به گزارش فایننشال تایمز، انگلیس اعلام کرد که به واشنگتن اجازه نخواهد داد از پایگاه‌هایش برای حمله به زیرساخت‌های ایران استفاده کند.

وزیر دفاع ایتالیا نیز اعلام کرد:  درخواست‌های ایالات متحده برای عبور از حریم هوایی خود را رد کردیم زیرا این هواپیماها حامل سلاح برای استفاده در عملیات در خاورمیانه بودند.

