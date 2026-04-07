به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، هشدار داد که پنجره حل و فصل دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است.

الانصاری گفت: «ما به نقطه‌ای نزدیک شده‌ایم که اوضاع در منطقه می‌تواند از کنترل خارج شود.»

وی تأکید کرد که ماهیت طولانی مدت خصومت‌ها به نفع هیچ کشوری در دراز مدت نیست. او گفت: «اگر این جنگ ادامه یابد، هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.»

