قطر:
پنجره حل و فصل دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، هشدار داد که پنجره حل و فصل دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است.
الانصاری گفت: «ما به نقطهای نزدیک شدهایم که اوضاع در منطقه میتواند از کنترل خارج شود.»
وی تأکید کرد که ماهیت طولانی مدت خصومتها به نفع هیچ کشوری در دراز مدت نیست. او گفت: «اگر این جنگ ادامه یابد، هیچ برندهای وجود نخواهد داشت.»