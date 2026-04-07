به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گیدو کروستو»، وزیر دفاع ایتالیا، با ابراز نگرانی از «جنون» تشدید تنش هسته‌ای، گفت که جنگ ایران، رهبری جهانی ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است.

کرستو در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، به روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت: «این جنگ همچنین رهبری جهانی ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

کرستو گفت که نگران است که این درگیری «به سمت بدتری» برود و به بمباران هسته‌ای ژاپن توسط ایالات متحده در سال ۱۹۴۵ در جنگ جهانی دوم اشاره کرد.

وی گفت: «فقط فکر کنید: انسان‌هایی مانند ما بودند که تصمیم گرفتند حتی هیروشیما و ناگازاکی نیز ابزار قابل قبولی برای پایان دادن به یک درگیری باشند. متأسفانه، ما هنوز سلاح‌های هسته‌ای داریم و کسانی که آنها را ندارند، به دنبال دستیابی به آنها هستند. ما چیزی یاد نگرفته‌ایم.»

انتهای پیام/