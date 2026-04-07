زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاهی در کویت

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در حمله پهپادی ایران به پایگاهی در کویت، ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند.

این شبکه اعلام کرد: حمله هوایی شبانه ایران با پهپاد به پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت، منجر به جراحت سطحی ۱۵ آمریکایی شد.

وزارت جنگ آمریکا تاکنون هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی در این‌باره منتشر نکرده است.

ایران در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مواضع نظامی آمریکا را در خاورمیانه و اراضی اشغالی هدف قرار داده است.

