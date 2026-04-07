خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاهی در کویت

زخمی شدن ۱۵ نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاهی در کویت
کد خبر : 1770274
لینک کوتاه کپی شد.

حمله پهپادی ایران به پایگاهی هوایی در کویت، منجر به زخمی شدن 15 نظامی آمریکایی شد.

به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در حمله پهپادی ایران به پایگاهی در کویت، ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند.

این شبکه اعلام کرد: حمله هوایی شبانه ایران با پهپاد به پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت، منجر به جراحت سطحی ۱۵ آمریکایی شد.

وزارت جنگ آمریکا تاکنون هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی در این‌باره منتشر نکرده است.

ایران در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مواضع نظامی آمریکا را در خاورمیانه و اراضی اشغالی هدف قرار داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار