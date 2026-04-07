معاریو:
ایران موفق به شناسایی شکافهایی در سامانه پدافندی اسرائیل شده است
به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که ایران موفق شده است شکافهایی در سامانههای پدافند هوایی اسرائیل شناسایی کند.
به نوشته این روزنامه، شناسایی این شکاف، فشار سنگین و مستمری بر ذخایر گرانقیمت موشکهای رهگیر وارد کرده است.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که با توجه به این شرایط، وضعیت میتواند پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر شود.
در همین حال، رسانههای رژیم صهیونیستی از تدوام حملات شدید ایران به جنوب سرزمینهای اشغالی خبر دادهاند.