به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که ایران موفق شده است شکاف‌هایی در سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل شناسایی کند.

به نوشته این روزنامه، شناسایی این شکاف، فشار سنگین و مستمری بر ذخایر گران‌قیمت موشک‌های رهگیر وارد کرده است.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که با توجه به این شرایط، وضعیت می‌تواند پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر شود.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تدوام حملات شدید ایران به جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داده‌اند.

