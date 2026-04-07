تداوم حملات موشکی ایران به جنوب سرزمینهای اشغالی
کد خبر : 1770272
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی از تداوم حملات موشکی ایران به جنوب سرزمینهای اشغالی و افزایش فشار بر سامانههای دفاعی این رژیم خبر میدهند.
بر اساس این گزارشها، آژیرهای هشدار در شهرهای دیمونا، بئرالسبع و عراد به صدا درآمده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین از رسیدن موج جدیدی از موشکهای ایرانی به منطقه النقب خبر دادهاند.