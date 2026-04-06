حمله هماهنگ ایران، لبنان و یمن به سرزمینهای اشغالی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار در قدس، تلآویو بزرگ و ایلات در جنوب سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
این انفجارها همزمان با فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق مرکزی و جنوبی و اطراف قدس روی داده است.
بر اساس این گزارشها، ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک موج جدیدی از موشکها از سوی ایران خبر داده است.
روزنامه «تایمز آو اسرائیل» به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهر ایلات هدف پهپادهایی قرار گرفته که از یمن شلیک شدهاند.
همچنین پایگاه خبری «عروتص شوع» از «حملهای هماهنگ از سه جبهه ایران، لبنان و یمن» خبر داده است.