به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وینستون پیترز»، وزیر خارجه نیوزیلند، برای دیدار با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، به واشنگتن سفر می‌کند.

پیترز امروز -دوشنبه- پیش از عزیمت خود در بیانیه‌ای گفت: «ما قصد داریم در مورد تعهدات مشترک خود برای همکاری در اقیانوس آرام و هند-اقیانوس آرام، و همچنین تحولات مهم بین‌المللی به ویژه درگیری در خاورمیانه(جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) و تاثیرات آن بر منطقه ما بحث کنیم».

وی افزود:‌«این جلسات منافع دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی نیوزیلند را پیش خواهد برد و درک متقابل بیشتر از اولویت‌های مربوطه ما را تسهیل خواهد کرد».

