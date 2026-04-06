وزیرخارجه نیوزیلند به واشنگتن سفر میکند
وزیرخارجه نیوزیلند برای دیدار و گفتوگو با همتای آمریکایی، به واشنگتن سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وینستون پیترز»، وزیر خارجه نیوزیلند، برای دیدار با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، به واشنگتن سفر میکند.
پیترز امروز -دوشنبه- پیش از عزیمت خود در بیانیهای گفت: «ما قصد داریم در مورد تعهدات مشترک خود برای همکاری در اقیانوس آرام و هند-اقیانوس آرام، و همچنین تحولات مهم بینالمللی به ویژه درگیری در خاورمیانه(جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) و تاثیرات آن بر منطقه ما بحث کنیم».
وی افزود:«این جلسات منافع دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی نیوزیلند را پیش خواهد برد و درک متقابل بیشتر از اولویتهای مربوطه ما را تسهیل خواهد کرد».