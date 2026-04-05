پاپ خواستار پایان دادن به جنگها شد
رهبر کاتولیکهای جهان در پیام عید پاک خود خواستار پایان یافتن جنگها شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان امروز -یکشنبه- در پیام عید پاک خود از رهبران جهان خواست به جنگها خاتمه دهند داده و هرگونه طری برای قدرت، فتح و سلطه را کنار بگذارند.
پاپ، که یک منتقد آشکار جنگ علیه ایران بوده است، در پیامی ویژه به هزاران نفری که در میدان «سنت پیتر» جمع شده بودند، با تاسف گفت: «مردم به خشونت عادت کردهاند، خود را به آن تسلیم میکنند و بیتفاوت میشوند».
وی افزود: «کسانی که سلاح دارند، آنها را پایین بگذارند! کسانی که قدرت آغاز جنگها را دارند، صلح را انتخاب کنند».