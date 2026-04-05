خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپ خواستار پایان دادن به جنگ‌ها شد

پاپ خواستار پایان دادن به جنگ‌ها شد
کد خبر : 1769653
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان در پیام عید پاک خود خواستار پایان یافتن جنگ‌ها شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز -یکشنبه- در پیام عید پاک خود از رهبران جهان خواست به جنگ‌ها خاتمه دهند داده و هرگونه طری برای قدرت، فتح و سلطه را کنار بگذارند.

و رها کردن هرگونه نقشه‌هایی برای قدرت، فتح یا سلطه، فراخواند.

پاپ، که یک منتقد آشکار جنگ علیه ایران بوده است، در پیامی ویژه به هزاران نفری که در میدان «سنت پیتر» جمع شده بودند، با تاسف گفت: «مردم به خشونت عادت کرده‌اند، خود را به آن تسلیم می‌کنند و بی‌تفاوت می‌شوند».

وی افزود:‌ «کسانی که سلاح دارند، آن‌ها را پایین بگذارند! کسانی که قدرت آغاز جنگ‌ها را دارند، صلح را انتخاب کنند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار