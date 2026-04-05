اعضای اپک پلاس تولید روزانه نفت خود را افزایش میدهند
اعضای اپک پلاس از با افزایش تولید روزانه نفت در ماه میلادی جاری موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اپک پلاس امروز -یکشنبه- موافقت کرد تولید نفت را با افزودن حدود ۲۰۶ هزار بشکه در روز در ماه آوریل از سر بگیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که تنشها ناشی از جنگ علیه ایران و نگرانیها در مورد اختلالات عرضه در حال افزایش است.
بلومبرگ با اشاره به بیانیه پس از جلسه اپک پلاس، گزارش داد که اعضای کلیدی به رهبری عربستان سعودی و روسیه، که در سهماهه اول افزایشهای متوالی را متوقف کرده بودند، در طول کنفرانس ویدیویی ماهانه خود موافقت کردند تولید را با سرعت کمی بیشتر از قبل افزایش دهند.
افزایش جدید بزرگتر از افزایشهای ماهانه حدود ۱۳۷ هزار بشکه در روز که اواخر سال گذشته اجرا شد است و پس از تعلیق برنامههای افزایش عرضه در ابتدای سال جاری صورت میگیرد.