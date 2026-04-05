پیروزی تاکتیکی ایران؛ سقوط جنگندههای آمریکایی و ایجاد اهرم فشار جدید
بهدنبال سرنگونی چند جنگنده پیشرفته آمریکایی توسط ایران، یک تحلیلگر برجسته عرب این تحولات را نشانه شکسته شدن هیمنه نظامی آمریکا و اسرائیل دانسته و از ورود جنگ به مرحلهای حساس و سرنوشتساز خبر میدهد.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای رایالیوم نوشت: تنها چهار روز پس از آنکه رئیسجمهور آمریکا با افتخار و غرور از نابودی نیروی هوایی و دریایی ایران سخن گفت، پاسخ ایران بهسرعت و در میدان عملیاتی نمایان شد؛ پاسخی که با سرنگونی سه جنگنده همراه بود: نخست جنگنده پنهانکار «اف-۳۵» با ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار، دوم «اف-۱۵» جنگنده-بمبافکن با ارزشی دستکم ۱۰۰ میلیون دلار، و سوم «A-10» که یک هواپیمای تهاجمی با ارزشی بیش از ۳۰ میلیون دلار است.
سرنگونی این سه هواپیما طی ۳۶ ساعت، و پیش از آن نیز ساقط کردن دو هواپیمای سوخترسان در آسمان و انهدام یک هواپیمای هشدار زودهنگام «آواکس» مجهز به پیشرفتهترین سامانههای رصد الکترونیکی که قادر است اهداف هوایی و موشکی را تا فاصله ۴۰۰ کیلومتری شناسایی کند و در پایگاه «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی مستقر بود (با ارزشی حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای هر فروند)، آن هم در کمتر از ۳۵ روز از آغاز تجاوز آمریکایی–اسرائیلی، به این معناست که نیروهای مسلح ایران به رادارهای بسیار پیشرفته و سامانههای پدافند هوایی مدرن مجهز هستند؛ امری که شوک بزرگی به فرماندهی آمریکا و اسرائیل وارد کرده، زیرا آنها محاسبات خود را بر اساس نبود چنین توانمندیهایی در ایران بنا کرده بودند.
به نوشته عطوان، این توانمندیها احتمالا شامل سامانههای روسی از نوع «اس-۳۰۰» و شاید «اس-۴۰۰» و همچنین سامانههای بومی مانند «خرداد ۱۵» است. افزون بر این، گزارشهای تأییدنشدهای از در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته رصد چینی توسط سپاه پاسداران و حتی سلاحهای سری دیگری حکایت دارد که هنوز زمان استفاده از آنها فرا نرسیده است.
عطوان تأکید میکند که اهمیت این دستاوردهای دفاعی، نشاندهنده آغاز پایان برتری هوایی آمریکا و اسرائیل است و شکاف بزرگی را در سامانه پدافند هوایی ایران پر کرده است؛ همچنین بهنوعی پایان اسطوره جنگنده پنهانکار «اف-۳۵» را رقم میزند؛ جنگندهای که نماد افتخار صنایع نظامی آمریکا به شمار میرود و برای بسیاری از سامانههای پدافندی جهان، بهدلیل دشواری شناسایی، منبع نگرانی بوده است.
وی میافزاید: مهمترین تحول در روزهای اخیر، احتمال اسارت یکی از خلبانان آمریکایی جنگنده «اف-۱۵» است که پس از هدف قرار گرفتن هواپیمایش، با چتر نجات فرود آمده است. در صورت صحت این خبر، این موضوع میتواند به معنای ایجاد یک «بانک گروگان» در اختیار ایران باشد؛ مسئلهای که شوک بزرگی به دونالد ترامپ و دولتش وارد خواهد کرد، موقعیت سیاسی و مذاکراتی او را تضعیف میکند و خشم افکار عمومی آمریکا را که مخالف این جنگ هستند، افزایش میدهد.
او ادامه میدهد: در چنین شرایطی، اگر خبر اسارت خلبان صحت داشته باشد، ایران به یک اهرم فشار بسیار ارزشمند دست یافته است. از آنجا که هیچ اسیر ایرانی در اختیار آمریکا و اسرائیل نیست، بعید نیست تهران از این کارت برای معامله استفاده کند؛ از جمله احتمال درخواست آزادی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، که توسط نیروهای ویژه آمریکایی ربوده شده است.
عطوان در ادامه، سیاستهای دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و مینویسد: رئیسجمهور آمریکا در این جنگ، بهنفع اسرائیل گرفتار شده است؛ جنگی که هزینههای مادی و معنوی آن روزبهروز افزایش مییابد. به گفته او، اختلافات در داخل ارتش آمریکا نیز افزایش یافته و برخی فرماندهان ارشد برکنار شدهاند؛ اقدامی که برخلاف اصول نظامی رایج در زمان جنگ ارزیابی میشود.
وی همچنین بنیامین نتانیاهو، ایال زامیر و یسرائیل کاتس را بهعنوان بازیگران اصلی تأثیرگذار بر تصمیمات آمریکا معرفی کرده و نوشته است که ترامپ تحت تأثیر آنها قرار دارد.
عطوان تأکید میکند که ایران با «نَفَس طولانی» و «صبر راهبردی» در آستانه دستیابی به یک پیروزی تاریخی قرار دارد؛ پیروزیای که، با شکست حملات و برهم زدن طرحهای طرف مقابل و نیز هدف قرار دادن شهرهای مهمی مانند تلآویو، حیفا، عکا، ایلات و حتی دیمونا همراه بوده است.
او در پایان مینویسد: شمارش معکوس برای افول قدرت آمریکا و متحد اسرائیلی آن آغاز شده و این تحول، بهگفته وی، در کارنامه «محور مقاومت» به رهبری ایران ثبت خواهد شد؛ هرچند تأکید میکند که گذر زمان، صحت این ادعاها را مشخص خواهد کرد.