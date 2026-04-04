چرخش در سیاست انرژی دهلی‌نو؛ بازگشت هند به نفت ایران پس از سال‌ها تحریم
به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، وزارت نفت و گاز طبیعی هند طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور برای نخستین‌بار پس از چندین سال، واردات نفت از ایران را از سر گرفته است.

بر اساس این بیانیه، هند که طی هفت سال گذشته به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از خرید نفت ایران خودداری می‌کرد، اکنون بار دیگر به سمت منابع ایرانی بازگشته است.

همچنین اعلام شده ۴۴ هزار تُن گاز مایع از ایران خریداری شده که در بندر مانگالور در حال تخلیه است.

هند بخش عمده انرژی خود را وارد می‌کند و حدود ۸۵ درصد گار مایع مورد نیازش را از خارج، عمدتاً از خاورمیانه، تأمین می‌کند.

به همین دلیل، تحولات اخیر از جمله اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، فشار قابل‌توجهی بر تأمین انرژی این کشور وارد کرده است.

این تحول پس از آن رخ می‌دهد که دولت آمریکا ماه گذشته میلادی مجوزی موقت برای فروش حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران صادر کرد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار بر بازارهای جهانی انرژی انجام شده است.

ازسرگیری خرید نفت ایران توسط هند، نشانه‌ای از تغییرات تاکتیکی در بازار انرژی جهانی و تلاش کشورها برای تأمین پایدار منابع در شرایط بحران ارزیابی می‌شود.

