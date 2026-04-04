مقاومت عراق از اجرای ۱۹ عملیات علیه پایگاههای آمریکایی خبر داد
مقاومت اسلامی عراق از اجرای ۱۹ عملیات با استفاده از پهپاد و موشک علیه پایگاههای آمریکا در عراق و منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد؛ همزمان منابع امنیتی از وقوع آتشسوزی در تأسیسات نفتی در بصره در پی حمله پهپادی خبر میدهند.
به گزارش ایلنا، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که در «۲۴ ساعت گذشته» ۱۹ عملیات علیه پایگاههای آمریکا در داخل عراق و منطقه انجام داده است.
در بیانیه این گروه آمده است که در این عملیاتها از «دهها فروند پهپاد و موشک» برای هدف قرار دادن پایگاههای دشمن در عراق و منطقه استفاده شده است.
همزمان، منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که بامداد امروز، در پی حمله هوایی با یک فروند پهپاد، آتشسوزی در انبارهای متعلق به شرکتهای نفتی خارجی در غرب شهر بصره عراق رخ داده است.