به گزارش ایلنا، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که در «۲۴ ساعت گذشته» ۱۹ عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در داخل عراق و منطقه انجام داده است.

در بیانیه این گروه آمده است که در این عملیات‌ها از «ده‌ها فروند پهپاد و موشک» برای هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه استفاده شده است.

همزمان، منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که بامداد امروز، در پی حمله هوایی با یک فروند پهپاد، آتش‌سوزی در انبارهای متعلق به شرکت‌های نفتی خارجی در غرب شهر بصره عراق رخ داده است.

