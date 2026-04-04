مسکو:
ماجراجوییهای نظامی ناتو همواره برای جهان هرج و مرج به همراه داشته است
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت خارجه روسیه در بیانیهای تأاکید کرد که ماجراجوییهای نظامی ناتو در سراسر جهان همواره منبع هرج و مرج بوده و عواقب وخیمی را به دنبال داشته است.
وزارت خارجه روسیه در بیانیهای که در پلتفرم «مکس» منتشر شد، نوشت: «ماجراجوییهای نظامی این اتحاد در سراسر جهان همواره منبع بیثباتی و هرج و مرج بوده و مستقیما منجر به تلفات غیرنظامیان و عواقب وخیمی شده است».
این وزارتخانه به عنوان نمونه به اقدامات ناتو در یوگسلاوی، عراق، لیبی، افغانستان، سوریه و اوکراین اشاره کرد.