به گزارش ایلنا، شبکه خبری سی‌ان‌ان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای هوایی آمریکا تاکنون حداقل ۷ فروند هواپیمای سرنشین‌دار را در جریان درگیری‌ها با ایران از دست داده‌اند. آخرین این خسارات مربوط به سقوط یک فروند F-15 و یک فروند A-10 در دو حادثه جداگانه بوده است.

بر اساس این گزارش، این حوادث در هفته‌های اخیر رخ داده و شامل موارد زیر می‌شود:

در دوم مارس، پدافند هوایی کویت سه فروند F-15 را در حادثه «آتش دوستانه» بر فراز کویت ساقط کرد. به گفته پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هر شش خلبان موفق شدند با چتر نجات فرار کنند و پس از آن در عملیات علیه ایران شرکت کنند.

در ۱۲ مارس، دو نفر از خدمه یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 در عراق جان خود را از دست دادند. نیروهای آمریکایی اعلام کردند که این حادثه ناشی از برخورد با هواپیمای دیگری در جریان عملیات «اپیک فوری» بوده و ارتباطی با آتش دشمن یا دوستانه نداشته است.

در ۲۶ مارس، یک فروند هواپیمای هشدار و کنترل E-3 Sentry در باند پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان در جریان حمله‌ای ایرانی تخریب شد. این حادثه باعث زخمی شدن ۱۰ نفر از نیروهای آمریکایی شد، اما تلفات جانی نداشت و یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز آسیب دید.

همچنین، یک فروند F-35 ماه گذشته مجبور به فرود اضطراری در یکی از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شد، پس از آنکه مورد شلیک قرار گرفت که منابع مطلع آن را احتمالا ناشی از حمله موشکی ایران دانستند.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران همچنان ادامه دارد و خطرات بزرگی را برای خلبانان و هواپیماهای سرنشین‌دار آمریکایی به همراه دارد و چالش‌های نیروهای آمریکا در جنگ با ایران را افزایش می‌دهد.

