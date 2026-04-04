خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک منبع نظامی اعلام کرد:

زندانیان سابق، مانع فرار سربازان اوکراینی

کد خبر : 1769116
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین تیم‌هایی از زندانیان سابق را برای جلوگیری از فرار یا تسلیم شدن سربازان اوکراینی مستقر کرده‌ است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع نظامی گفت که نیروهای مسلح اوکراین تیم‌هایی از زندانیان سابق را برای ایجاد مانع در نزدیکی خارکیف مستقر کرده‌اند.

این منبع اظهار داشت: «فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین تیم‌هایی از زندانیان سابق را برای ایجاد یک مانع جاده‌ای در منطقه ترنوویا در استان خارکیف مستقر کرده است. این تیم‌ها وظیفه دارند سربازان اوکراینی را که سعی در فرار از مواضع خود یا تسلیم شدن دارند، بکشند».

به گفته همین منبع، اقدامات رهبری اوکراین ناشی از تعداد زیاد سربازان فراری در میان سربازان تیپ ۱۲۷ موتوری سنگین نیروهای مسلح اوکراین است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار