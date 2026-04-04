زندانیان سابق، مانع فرار سربازان اوکراینی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع نظامی گفت که نیروهای مسلح اوکراین تیم‌هایی از زندانیان سابق را برای ایجاد مانع در نزدیکی خارکیف مستقر کرده‌اند.

این منبع اظهار داشت: «فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین تیم‌هایی از زندانیان سابق را برای ایجاد یک مانع جاده‌ای در منطقه ترنوویا در استان خارکیف مستقر کرده است. این تیم‌ها وظیفه دارند سربازان اوکراینی را که سعی در فرار از مواضع خود یا تسلیم شدن دارند، بکشند».

به گفته همین منبع، اقدامات رهبری اوکراین ناشی از تعداد زیاد سربازان فراری در میان سربازان تیپ ۱۲۷ موتوری سنگین نیروهای مسلح اوکراین است.

انتهای پیام/