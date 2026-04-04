توانایی اروپا برای اقدام در معرض خطر است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، گفت که توانایی اتحادیه اروپا برای اقدام در معرض خطر است و خواستار تصویب تصمیمات در مورد سیاست خارجی و امنیتی به روشی متفاوت از آنچه در حال حاضر انجام می‌شود، شد.

این دیپلمات ارشد آلمانی به گروه رسانه‌ای «فونکه» گفت: «برای اینکه بتوانیم موثر باشیم و بتوانیم در صحنه بین‌المللی عمل کنیم و واقعا بالغ شویم، ما در اتحادیه اروپا باید اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی را قبل از پایان این دوره قانونگذاری لغو کنیم».

وادفول افزود: «من از کار در اتحادیه اروپا با استفاده از سیستم اکثریت واجد شرایط حمایت می‌کنم. تمام تجربیاتی که در هفته‌های اخیر در مورد کمک به اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه داشته‌ایم، این را تایید می‌کند».

