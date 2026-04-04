وادفول:
توانایی اروپا برای اقدام در معرض خطر است
وزیرخارجه آلمان گفت که اتحادیه اروپا بنیاد اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی را لغو کند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، گفت که توانایی اتحادیه اروپا برای اقدام در معرض خطر است و خواستار تصویب تصمیمات در مورد سیاست خارجی و امنیتی به روشی متفاوت از آنچه در حال حاضر انجام میشود، شد.
این دیپلمات ارشد آلمانی به گروه رسانهای «فونکه» گفت: «برای اینکه بتوانیم موثر باشیم و بتوانیم در صحنه بینالمللی عمل کنیم و واقعا بالغ شویم، ما در اتحادیه اروپا باید اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی را قبل از پایان این دوره قانونگذاری لغو کنیم».
وادفول افزود: «من از کار در اتحادیه اروپا با استفاده از سیستم اکثریت واجد شرایط حمایت میکنم. تمام تجربیاتی که در هفتههای اخیر در مورد کمک به اوکراین و تحریمها علیه روسیه داشتهایم، این را تایید میکند».