خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
توانایی اروپا برای اقدام در معرض خطر است

کد خبر : 1769069
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه آلمان گفت که اتحادیه اروپا بنیاد اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی را لغو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، گفت که توانایی اتحادیه اروپا برای اقدام در معرض خطر است و خواستار تصویب تصمیمات در مورد سیاست خارجی و امنیتی به روشی متفاوت از آنچه در حال حاضر انجام می‌شود، شد.

این دیپلمات ارشد آلمانی به گروه رسانه‌ای «فونکه» گفت: «برای اینکه بتوانیم موثر باشیم و بتوانیم در صحنه بین‌المللی عمل کنیم و واقعا بالغ شویم، ما در اتحادیه اروپا باید اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی را قبل از پایان این دوره قانونگذاری لغو کنیم».

وادفول افزود: «من از کار در اتحادیه اروپا با استفاده از سیستم اکثریت واجد شرایط حمایت می‌کنم. تمام تجربیاتی که در هفته‌های اخیر در مورد کمک به اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه داشته‌ایم، این را تایید می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار