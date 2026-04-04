پیشنهاد بودجه ۱۵۲ میلیون دلاری ترامپ برای بازگشایی زندان آلکاتراز

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در پیشنهاد بودجه جدید خود، از کنگره ۱۵۲ میلیون دلار برای بازگشایی زندان بدنام آلکاتراز درخواست کرده است.

پیشنهاد بودجه برای سال مالی ۲۰۲۷ که روز گذشته -جمعه- توسط کاخ سفید منتشر شد، خواستار بودجه‌ای برای بازسازی زندان آلکاتراز به عنوان یک «زندان پیشرفته و امن» شده است.

این بودجه هزینه‌های سال اول پروژه را پوشش می‌دهد و بخشی از درخواست بزرگ‌تر ۱.۷ میلیارد دلاری برای تأمین بودجه «بازداشتگاه‌های فرسوده» در ایالات متحده است.

در ماه مه، ترامپ گفت که به مقامات مربوطه دستور داده است تا این زندان را بازسازی و بازگشایی کنند.

