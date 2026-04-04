به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ناتو اعلام کرد مارک روته، دبیرکل آن در هشتم ماه جاری( چهارشنبه) با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، پیت هگست، وزیر جنگ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن دیدار خواهد کرد.

سفر روته به واشنگتن بعد از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ از ناتو به خاطر عدم همراهی آمریکا در تجاوز نظامی به ایران انتقاد کرده است.

