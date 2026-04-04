خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ و دبیرکل ناتو در واشنگتن دیدار می‌کنند

کد خبر : 1769013
لینک کوتاه کپی شد.

ناتو اعلام کرد که دبیرکل این همپیمانی روز چهارشنبه در واشنگتن، با رئیس‌جمهور و نیز وزیران جنگ و خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ناتو اعلام کرد مارک روته، دبیرکل آن در هشتم ماه جاری( چهارشنبه) با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، پیت هگست، وزیر جنگ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن دیدار خواهد کرد.

سفر روته به واشنگتن بعد از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ از ناتو به خاطر عدم همراهی آمریکا در تجاوز نظامی به ایران انتقاد کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار