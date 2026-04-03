سناریوی روز قیامت برای آمریکا: تهران، گورستان ارتش متجاوز
با وجود تمام نشانهها که نشان میدهد رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قصد دارد هرچه سریعتر از ایران خارج شود، برخی هنوز از احتمال یک عملیات نمایشی و محدود برای حفظ «اقتدار آمریکایی» و بازسازی وجهه ایالات متحده سخن میگویند.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، جیمز دورسو، نویسنده و افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، در مقالهای در سایت «هیل» هشدار داد که هرگونه تهاجم زمینی آمریکا به ایران، نه تنها یک فاجعه استراتژیک و شکست اخلاقی خواهد بود، بلکه یک ضربه جبرانناپذیر به اعتبار و امنیت آمریکا محسوب میشود.
دورسو با اشاره به پیچیدگیهای نظامی و لجستیکی ایران، تأکید کرد که ایران چهار برابر عراق وسعت دارد و با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر، از نیروهای نظامی حرفهای و مقاومی برخوردار است که سالها در مواجهه با تحریمها و جنگهای نامتقارن تمرین و آماده شدهاند. به گفته او، موقعیت جغرافیایی پیچیده و سخت ایران، از کوههای زاگرس تا بیابانهای وسیع، محیطی ایدهآل برای جنگهای چریکی فراهم میکند.
نویسنده افزود: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سالها برای چنین سناریویی آماده شده است؛ از مینگذاری در تنگهها و استفاده از پهپادها گرفته تا شلیک انبوه موشکها و شبکهای از متحدان منطقهای مانند حزبالله و انصارالله که قادر به ایجاد جبهههای متعدد همزمان هستند.»
دورسو همچنین به نتایج تمرینات پنتاگون اشاره کرد که نشان داد یک حمله به ایران ممکن است شکست بخورد و نیازمند صدها هزار نیرو و سالها اشغال باشد، با تلفات انسانی بسیار بالاتر از جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر. وی نسبت به پیامدهای فوری و جهانی چنین تهاجمی هشدار داد و تأکید کرد که تجاوز به یک کشور مستقل بدون تهدید مستقیم یا مصوبه شورای امنیت، مشروعیت بینالمللی واشنگتن را از بین خواهد برد و روسیه و چین این فرصت را برای تقویت نفوذ خود در تهران و افزایش صادرات تسلیحات به این کشور غنیمت خواهند شمرد.
افزایش قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار برای هر بشکه، رکود اقتصادی و تورم گسترده، و بالا رفتن بدهی عمومی آمریکا تا حدود ۳۹ تریلیون دلار از دیگر پیامدهای احتمالی این سناریو است.
به گفته دورسو، متحدان آمریکا در منطقه ممکن است به سمت همکاری با قدرتهای جهانی مانند چین، هند و روسیه متمایل شوند و هزینههای انسانی و مالی این جنگ با تجربه عراق و افغانستان قابل مقایسه است.
در همین حال، اسحاق بریک، سرهنگ ذخیره ارتش اسرائیل، معتقد است که ترامپ در «تنگنای استراتژیک» گرفتار شده و هرگونه اقدام زمینی، بحران را پیچیدهتر و اسرائیل را به یک جنگ فرسایشی طولانی و خونین چندجبههای میکشاند. به گفته او، بدون نابودی یا خلع کامل توان نظامی و هستهای ایران، هیچ پیروزی واقعی حاصل نخواهد شد و تهدید موجودیت اسرائیل در دهه آینده ادامه خواهد داشت.