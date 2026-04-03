رسانه آمریکایی از افزایش تنش بین وزیر جنگ و فرماندهان ارشد خبر داد

به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز نوشت: برکناری رندی جورج بیشتر ناشی از اختلافات شخصی، چالش‌های مرتبط با ارتقا و تصمیمات داخلی ارتش بوده و کمتر به دلایل استراتژیک یا اصلاحات نهادی مرتبط است. جورج که از سال ۲۰۲۳ در این سمت قرار داشت، موفق شد ارتش آمریکا را از بحران تاریخی جذب نیرو در سال ۲۰۲۴ عبور دهد و اخیرا بر تسریع توسعه پهپادهای ارزان‌قیمت و دیگر تسلیحات مدرن تأکید داشت که در جنگ اوکراین نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده‌اند.

اختلافات شخخصی و نژادی

تنش‌ها نه به خاطر اختلافات کلان نظامی، بلکه ناشی از نارضایتی‌های طولانی‌مدت پیت هگست، وزیر جنگ از عملکرد نظامیان و درگیری‌های داخلی بود. در ماه‌های اخیر، هگست با جورج و وزیر ارتش، دانیال دریسکول، بر سر عدم ارتقای چهار افسر به درجه سرهنگی به مشکل خورد؛ دو نفر سیاه‌پوست و دو زن در میان آنان بودند. تصمیم غیرمعمول وزیر جنگ موجب شد برخی از مقامات ارشد نظامی نسبت به انگیزه‌های نژادی و جنسیتی آن تردید کنند.

گزارش حاکی است هگست فشار زیادی بر جورج و دریسکول برای حذف نام این چهار افسر وارد کرده، اما آن‌ها تأکید کردند که افسران دارای سوابق خدمت برجسته هستند و نام آن‌ها نباید از فهرست ارتقا حذف شود. حتی درخواست جلسه حضوری جورج برای بحث در این باره رد شد.

ضربه‌ای به ارتش آمریکا

به گفته منابع، جایگزین جورج احتمالا ژنرال کریستوفر لانو خواهد بود که پیشتر دستیار ارشد هگست در پنتاگون بوده است. برکناری جورج در کنار حذف یا حاشیه‌نشینی بیش از ۱۲ افسر ارشد و دیگر ژنرال‌های باتجربه، به گفته مقامات، ضربه شدیدی به رهبری ارتش وارد کرده است.

ژنرال جورج به عنوان یک فرمانده میدانی نوآور شناخته می‌شود؛ در افغانستان نیروها را از دره‌های دورافتاده به مراکز جمعیتی منتقل و تمرکز بر طالبان و مسئولان فاسد دولتی گذاشت تا امنیت و اعتماد مردم افزایش یابد. او همچنین برنامه «تحول در میدان» را راه‌اندازی کرد تا گردان‌های ارتش در استفاده از پهپادها، تاکتیک‌های جدید و سیستم‌های هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی تجربه کسب کنند.

برای تأمین بودجه این تغییرات، جورج تسلیحات غیرموثر در جنگ‌های مدرن، مانند تانک M-10 بوکر را حذف کرد و در مقابل بر توسعه نیروهای سبک و سریع و نسخه جدید تانک M1E3 آبرامز تمرکز نمود.

این برکناری، نمایانگر تشدید اختلاف میان رهبری سیاسی و نظامی و اثرات آن بر نهاد ارتش آمریکا است؛ جایی که اختلافات شخصی و سیاسی، گاه بر تصمیمات حیاتی و ساختارهای فرماندهی ارشد سایه می‌اندازد.

