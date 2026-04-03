به گزارش ایلنا، آمریکا تحویل حدود ۴۰۰ فروند موشک کروز «تاماهاوک» به ژاپن را به‌دلیل فشارهای ناشی از جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به تعویق انداخته است.

بلومبرگ به‌نقل از منابع مطلع تصریح کرد: قرار بود این محموله در مارس ۲۰۲۸ به توکیو تحویل داده شود، اما واشنگتن به طرف ژاپنی اطلاع داده که این زمان‌بندی با تأخیر مواجه خواهد شد.

کاهش ذخایر موشکی آمریکا

بر اساس این گزارش، ایالات متحده پیش از آغاز جنگ با ایران حدود ۴ هزار فروند موشک تاماهاوک در اختیار داشت، اما تاکنون معادل بیش از دو سال تولید این موشک‌ها در جریان جنگ مصرف شده است.

در همین راستا، روزنامه واشنگتن‌پست نیز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داده که ارتش آمریکا تنها در چهار هفته نخست جنگ، بیش از ۸۵۰ فروند موشک کروز تاماهاوک شلیک کرده است؛ مسئله‌ای که به مصرف سریع این تسلیحات دقیق انجامیده و نگرانی برخی مقامات پنتاگون را برانگیخته است.

به‌گفته ناظران، تعویق قرارداد ۲.۳۵ میلیارد دلاری ژاپن که در سال ۲۰۲۴ امضا شده بود، نمونه‌ای تازه از تأثیرات جنگ علیه ایران بر توان و ذخایر نظامی آمریکا محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر قدرت بازدارندگی واشنگتن در برابر چین به‌عنوان رقیب راهبردی این کشور نیز اثرگذار باشد.

موشک‌های تاماهاوک از مهم‌ترین ابزارهای حملات دقیق در زرادخانه آمریکا به‌شمار می‌روند که معمولاً از ناوها و زیردریایی‌ها برای هدف قرار دادن اهداف دوردست با دقت بالا شلیک می‌شوند و اغلب در مراحل ابتدایی درگیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هزینه‌های سنگین جنگ

در همین حال، روزنامه فایننشال‌تایمز به‌نقل از پژوهشی از «مؤسسه سلطنتی خدمات متحد» گزارش داده است که آمریکا به‌همراه متحدانش تنها در ۱۶ روز نخست جنگ، بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ واحد مهمات به ارزش حدود ۲۶ میلیارد دلار مصرف کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که بیش از ۱۲۰۰ سامانه پدافندی «پاتریوت» در کنار صدها موشک تاماهاوک دوربرد و بیش از ۳۰۰ موشک رهگیر «تاد» در میان این تسلیحات مصرف‌شده قرار داشته‌اند.

گفتنی است جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۳۵ روز پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تاکنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

