خوانش سخنان ترامپ درباره جنگ ایران؛ از تهدید تا بلاتکلیفی

به گزارش ایلنا، شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی و موشکافی اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا که صبح امروز انجام شد، پرداخته و نوشته است: دونالد ترامپ در سخنرانی‌ای ۱۹ دقیقه‌ای در کاخ سفید، از نحوه مدیریت جنگ علیه ایران که بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد دفاع کرد و مدعی شد نیروهای آمریکایی به‌زودی به اهداف خود در این عملیات موسوم به «خشم حماسی» دست خواهند یافت. وی هم‌زمان تهدید کرد که حملات علیه ایران در هفته‌های آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

ترامپ در حالی از «نزدیک بودن پیروزی» سخن گفت که هیچ جدول زمانی مشخصی برای پایان جنگ ارائه نکرد و تنها به این نکته بسنده کرد که عملیات نظامی ممکن است طی دو تا سه هفته آینده ادامه یابد. او همچنین مدعی شد که توان نظامی ایران، از جمله نیروی دریایی، هوایی و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، به‌شدت تضعیف شده است.

با این حال، ناظران معتقدند اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا بیش از آنکه شفاف‌کننده باشد، بر ابهامات افزوده است؛ به‌ویژه آنکه وی در مقاطع مختلف، از یک‌سو بر لزوم مذاکره تأکید کرده و از سوی دیگر تهدید به تشدید حملات نظامی کرده است. این تناقض‌ها نه‌تنها به کاهش نگرانی‌ها در داخل آمریکا کمک نکرده، بلکه بر اضطراب افکار عمومی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی نیز افزوده است.

در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ بدون ارائه برنامه‌ای مشخص، کشورهای وابسته به نفت خلیج فارس را به تأمین امنیت و بازگشایی تنگه هرمز فراخواند و مدعی شد آمریکا نیازی به منابع انرژی این منطقه ندارد. این در حالی است که متحدان غربی واشنگتن تاکنون از همراهی با جنگ علیه ایران خودداری کرده‌اند.

کارشناسان بر این باورند که کنترل تنگه هرمز همچنان یکی از اهرم‌های راهبردی ایران باقی مانده و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار جهانی انرژی داشته باشد؛ موضوعی که در سخنان ترامپ نیز پاسخی روشن برای آن ارائه نشد.

در همین حال، ترامپ با وجود ادعای موفقیت‌های گسترده نظامی، از ارائه توضیحی قانع‌کننده درباره تحقق هدف اصلی جنگ، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، خودداری کرد. گزارش‌ها بر این ادعا استوارند که ایران همچنان ذخایری از اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که بخش عمده آن در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا حتی در اظهاراتی قابل‌تأمل، اعلام کرد که دیگر چندان نگران این مواد هسته‌ای نیست و صرفاً نظارت ماهواره‌ای را برای کنترل وضعیت کافی می‌داند؛ موضعی که نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های اعلامی واشنگتن ارزیابی می‌شود.

در عرصه میدانی نیز، با وجود ادعای تضعیف توان نظامی ایران، گزارش‌ها از ادامه حملات موشکی و پهپادی ایران به اهداف مختلف در منطقه حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد توان بازدارندگی تهران همچنان حفظ شده است.

از سوی دیگر، برخلاف برخی ادعاها درباره تغییر ساختار قدرت در ایران، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که نظام سیاسی این کشور همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و جایگزینی برخی فرماندهان، خللی جدی در ساختار حاکمیتی ایجاد نکرده است.

در حوزه داخلی آمریکا نیز، این جنگ با کاهش محسوس محبوبیت ترامپ همراه بوده است. بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، میزان رضایت از عملکرد وی به ۳۶ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از زمان بازگشت او به کاخ سفید محسوب می‌شود.

در مجموع، سخنرانی اخیر ترامپ نه‌تنها نتوانست پاسخ روشنی به پرسش‌های اساسی درباره آینده جنگ ارائه دهد، بلکه با تکرار تهدیدها و فقدان یک راهبرد مشخص، بر پیچیدگی معادلات سیاسی و نظامی پیرامون این بحران افزود.

