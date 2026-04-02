به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه به تماس‌های خود با رهبران کشورهای خلیج فارس و جهان عرب در مورد درگیری‌های جاری در منطقه ادامه می‌دهد.

پسکوف گفت: «پوتین از حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک جنگ علیه ایران حمایت می‌کند و این موضوع را با رهبران کشورهای خلیج فارس بررسی کرده است».

انتهای پیام/