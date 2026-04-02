پسکوف:
پوتین خواستار حلوفصل سیاسی درگیریهای منطقه است
سخنگوی کاخ کرملین گفت که مسکو به رایزنی با کشورهای خلیج فارس درباره وضعیت درگیریهای منطقه، ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه به تماسهای خود با رهبران کشورهای خلیج فارس و جهان عرب در مورد درگیریهای جاری در منطقه ادامه میدهد.
پسکوف گفت: «پوتین از حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک جنگ علیه ایران حمایت میکند و این موضوع را با رهبران کشورهای خلیج فارس بررسی کرده است».