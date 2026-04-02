شکاف در ناتو عمیقتر شد؛ اروپا بهدنبال جایگزین در سایه تنش با آمریکا
افزایش اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر جنگ ایران، نگرانیها درباره آینده ناتو را تشدید کرده و اروپا را به سمت تقویت ساختارهای دفاعی مستقل سوق داده است.
به گزارش ایلنا، یک مقام اتحادیه اروپا با اشاره به روند تحولات اخیر اعلام کرد که ناتو عملاً در مسیر تضعیف قرار گرفته و اروپا ناچار است هرچه سریعتر توان دفاعی خود را تقویت کند، زیرا نمیتواند منتظر فروپاشی کامل این ائتلاف بماند.
پولیتیکو تصریح کرد: خشم دونالد ترامپ از خودداری متحدان اروپایی برای مشارکت در جنگ علیه ایران، موجب همگرایی کشورهای اروپایی در برابر فشارهای واشنگتن شده و در عین حال نگرانیها درباره آینده این پیمان نظامی را افزایش داده است.
مقامات و دیپلماتهای اروپایی خاطرنشان کردند حملات لفظی مداوم ترامپ به کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و اسپانیا، شکاف در ائتلاف آتلانتیک را عمیقتر کرده و کشورهای اروپایی را به سمت بررسی گزینههای جایگزین برای حفظ امنیت و استقلال دفاعی در صورت عقبنشینی آمریکا سوق داده است.
در همین راستا، هفته گذشته رهبران کشورهای شمال اروپا در نشستی محرمانه در هلسینکی، بدون حضور مشاوران، درباره وضعیت ناتو و تنش با واشنگتن رایزنی کردند. شرکتکنندگان در این نشست، از جمله نمایندگانی از بریتانیا، سوئد، فنلاند و نروژ، با درخواست آمریکا برای مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران مخالفت کرده و بر ضرورت اتخاذ موضعی واحد در اروپا تأکید کردند.
به گفته منابع آگاه، این شرایط باعث تسریع در ایجاد سازوکارهای دفاعی جایگزین شده است؛ از جمله تقویت «نیروی واکنش مشترک» به رهبری بریتانیا و همکاری دفاعی نوردیک که کشورهای شمال اروپا را در بر میگیرد تا در صورت ناکارآمدی ناتو بتوانند بهطور مستقل عمل کنند.
همزمان، اتحادیه اروپا نیز در حال افزایش نقش دفاعی خود است و برنامههایی از جمله اختصاص ۱۵۰ میلیارد یورو برای توسعه توان نظامی، بررسی فعالسازی بند دفاع مشترک و تدوین طرحی برای امنیت اقتصادی را در دستور کار دارد.
مقامات اروپایی تأکید میکنند که همگرایی دفاعی به یک ضرورت تبدیل شده است، بهویژه در شرایطی که تهدیدات روسیه علیه کشورهای حوزه بالتیک افزایش یافته است. در همین راستا، وزیر دفاع استونی هشدار داده است که تداوم شکاف در میان کشورهای غربی، دقیقاً همان هدفی است که روسیه به دنبال آن است.