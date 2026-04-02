پاکستان: صحبتها درباره ائتلاف دفاعی با کشورهای عربی و اسلامی هنوز زود است
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که هرگونه بحث درباره تشکیل ائتلاف دفاعی میان پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در شرایط کنونی «هنوز زودهنگام» است و نمیتوان قضاوت نهایی کرد.
وی افزود که پاکستان و عربستان سعودی سال گذشته یک توافقنامه رسمی همکاری دفاعی امضا کردند؛ اقدامی که شراکت امنیتی دیرینه میان دو کشور را بهطور قابل توجهی تقویت میکند، به ویژه در شرایط افزایش تنشها در منطقه.
دفتر شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در آن زمان اعلام کرده بود که این توافقنامه پیشبینی میکند هرگونه تجاوز به یکی از دو کشور، به منزله تجاوز به هر دو کشور محسوب خواهد شد.