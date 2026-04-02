چین به سخنرانی ترامپ درباره ایران واکنش نشان داد
وزارت امور خارجه چین در واکنش به سخنرانی خصمانه رئیسجمهور آمریکا درباره ایران هشدار داد که راهحل نظامی برای باز کردن تنگه هرمز بیفایده است و جنگ فورا متوقف شود.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه چین در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره ایران، اعلام کرد که اقدامات نظامی هیچ مشکلی را حل نمیکند و لازم است شدت تنشها کاهش یابد.
این وزارتخانه همچنین با تأکید بر لزوم جلوگیری از پیامدهای خطرناک بیشتر برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی، خاطرنشان کرد که ریشه اصلی بحران تنگه هرمز، عملیات نظامی غیرقانونی علیه ایران است.