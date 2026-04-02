مقام آمریکایی:
حمایت از متحدان فقط در ازای منافع اقتصادی و سیاسی ممکن است
یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد رئیسجمهور آمریکا دیگر متحدان اروپایی را بر اساس ارزشها یا ایدئولوژی حمایت نخواهد کرد و تنها در ازای امتیازات اقتصادی و سیاسی به آنها کمک خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «پولیتیکو» به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که خشم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تصمیم کشورهای اروپایی برای جلوگیری از استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاهها و حریم هوایی آنها در جنگ علیه ایران بسیار واقعی و شدید است.
این مقام ارشد افزود: «این متحدان اروپایی فقط نمیگویند کمک نخواهیم کرد، بلکه عملا حریم هوایی خود را به روی ما بستهاند. این رفتار با نقش یک متحد سازگار نیست».
وی تأکید کرد که احتمال خروج آمریکا از ناتو تنها تلاشی برای بازنگری در شرایط ارائه تضمینهای امنیتی واشنگتن به اروپا است.
این مقام همچنین گفت: «ایالات متحده دیگر متحدان خود را بر اساس ایدئولوژی یا ارزشهای مشترک حمایت نخواهد کرد، بلکه تنها در ازای منافع اقتصادی و سیاسی و دریافت امتیازات قابل اعتماد، از آنها حمایت خواهد شد».
این اظهارات در حالی بیان شد که ترامپ تهدید کرده است که ارسال تسلیحات به اوکراین را متوقف خواهد کرد تا متحدان اروپایی را تحت فشار قرار دهد تا به آنچه او «ائتلاف داوطلبان» برای بازگشایی تنگه هرمز مینامد، بپیوندند.
پیشتر، برخی مقامات ناتو نسبت به رفتار شتابزده و ماجراجویانه دولت آمریکا ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده بودند که جنگی که واشنگتن و اسرائیل علیه ایران آغاز کردهاند، «جنگ آنها نیست». کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و کرهجنوبی نیز این نگرانیها را مطرح کردهاند.
تنشها میان آمریکا و کشورهای عضو ناتو به دلیل امتناع این کشورها از مشارکت در جنگ علیه ایران شدت یافته است؛ ترامپ در واکنش گفت: «ما دیگر به کمک کشورهای ناتو نیاز نداریم و نه از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی انتظار حمایت داریم». او تأکید کرد که «ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، نیازی به کمک هیچ طرفی ندارد».