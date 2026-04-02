واکنش سناتور مریلند به سخنرانی رئیس‌جمهوری آمریکا؛

ترامپ مثل همیشه به ما دروغ گفت

به گزارش ایلنا، «کریس ون هولن» سناتور ایالت مریلند با انتقاد شدید از سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، تأکید کرد که وی درباره جنگ ایران، اطلاعات نادرستی ارائه کرده است. 

این سناتور دموکرات با بیان اینکه «ترامپ مثل همیشه به ما دروغ گفت»، یادآور شد: «وی بیش از دو هفته پیش اعلام کرده بود که پیروز شده‌ایم؛ اگر چنین است، چرا هنوز در آنجا حضور داریم؟»

ون هولن همچنین با طرح این پرسش که گام بعدی چیست، تأکید کرد که آنچه می‌توان از ترامپ انتظار داشت، «ادامه همین ادعاهای نادرست» است.

وی در ادامه، رئیس‌جمهور آمریکا را «خطری برای کشور و جهان» توصیف کرد.

 

 

