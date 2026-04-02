گفتوگوی ترامپ و کارنی درباره جنگ ایران
به گزارش ایلنا، «مارک کارنی» نخستوزیر کانادا اعلام کرد که پیش از سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا درباره جنگ ایران، با وی گفتوگو کرده است.
کارنی در بیانیهای اعلام کرد که دو طرف در این تماس، از جمله درباره تحولات جنگ ایران رایزنی کردهاند.
وی افزود که در این گفتوگو درباره اهمیت همکاریهای فضایی و همچنین تحولات مربوط به درگیری در خاورمیانه رایزنی شده است.