پاپ لئو: ترامپ باید به دنبال «راه خروجی» برای پایان دادن به جنگ باشد
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رهبر کاتولیکهای جهان خواستار پایان جنگ در خاورمیانه شد.
«پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان، از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، خواست تا به دنبال «راه خروجی» برای پایان دادن به جنگ ایران باشد.
وی گفت: «به من گفته شده که رئیس جمهور ترامپ اخیراً اظهار داشته است که مایل به پایان دادن به جنگ است.»
پاپ در مقابل محل اقامت خود در کاستل گاندولفو، نزدیک رم، به خبرنگاران گفت: «امیدوارم او به دنبال راهی برای خروج از این وضعیت باشد. امیدوارم او به دنبال راهی برای کاهش میزان خشونت باشد.»