29 کشته در جریان سقوط هواپیمای نظامی روسیه در کریمه

یک هواپیمای نظامی روسیه از نوع «آنتونوف-۲۶» روز سه‌شنبه بر فراز شبه‌جزیره کریمه سقوط کرد و همه ۲۹ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. علت این حادثه نقص فنی عنوان شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک هواپیمای نظامی از نوع «آنتونوف-۲۶» در جریان یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده بر فراز شبه‌جزیره کریمه ارتباط خود را از دست داد. گروه‌های امداد و نجات محل سقوط هواپیما را شناسایی کردند و گزارش شد که همه ۲۹ سرنشین شامل شش نفر از خدمه و ۲۳ مسافر جان خود را از دست داده‌اند. به گفته مقامات، علت اولیه حادثه احتمالا نقص فنی بوده و کمیته ویژه‌ای برای بررسی جزئیات آن در محل حادثه فعال شده است.

شبه‌جزیره کریمه از مارس ۲۰۱۴ تحت کنترل روسیه درآمده و اوکراین و اکثر جامعه بین‌المللی این الحاق را به رسمیت نشناخته‌اند. جنگ روسیه و اوکراین نیز هم‌اکنون وارد سال پنجم خود شده و درگیری‌ها و حملات متقابل همچنان ادامه دارد.

در حادثه‌ای دیگر، یک آتش‌سوزی بزرگ در یک کارخانه پتروشیمی در منطقه تاتارستان روسیه دست‌کم سه کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. دو نفر از کارکنان کارخانه و یک آتش‌نشان جان خود را از دست دادند و ۶۸ نفر دیگر مصدوم شدند که ۲۱ نفر آن‌ها در بیمارستان بستری هستند و سه نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند. شرکت مالک کارخانه اعلام کرد که انفجار ناشی از اختلال فشار در یکی از واحدهای تولید لاستیک و پلاستیک بوده و علت دقیق اشتعال گاز هنوز مشخص نیست.

