29 کشته در جریان سقوط هواپیمای نظامی روسیه در کریمه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک هواپیمای نظامی از نوع «آنتونوف-۲۶» در جریان یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده بر فراز شبه‌جزیره کریمه ارتباط خود را از دست داد. گروه‌های امداد و نجات محل سقوط هواپیما را شناسایی کردند و گزارش شد که همه ۲۹ سرنشین شامل شش نفر از خدمه و ۲۳ مسافر جان خود را از دست داده‌اند. به گفته مقامات، علت اولیه حادثه احتمالا نقص فنی بوده و کمیته ویژه‌ای برای بررسی جزئیات آن در محل حادثه فعال شده است.

شبه‌جزیره کریمه از مارس ۲۰۱۴ تحت کنترل روسیه درآمده و اوکراین و اکثر جامعه بین‌المللی این الحاق را به رسمیت نشناخته‌اند. جنگ روسیه و اوکراین نیز هم‌اکنون وارد سال پنجم خود شده و درگیری‌ها و حملات متقابل همچنان ادامه دارد.

در حادثه‌ای دیگر، یک آتش‌سوزی بزرگ در یک کارخانه پتروشیمی در منطقه تاتارستان روسیه دست‌کم سه کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. دو نفر از کارکنان کارخانه و یک آتش‌نشان جان خود را از دست دادند و ۶۸ نفر دیگر مصدوم شدند که ۲۱ نفر آن‌ها در بیمارستان بستری هستند و سه نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند. شرکت مالک کارخانه اعلام کرد که انفجار ناشی از اختلال فشار در یکی از واحدهای تولید لاستیک و پلاستیک بوده و علت دقیق اشتعال گاز هنوز مشخص نیست.

