کاخ سفید: ترامپ چهارشنبه سخنرانی مهمی درباره ایران خواهد داشت

کاخ سفید: ترامپ چهارشنبه سخنرانی مهمی درباره ایران خواهد داشت
کاخ سفید اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکاا روز چهارشنبه سخنرانی‌ای برای ملت آمریکا خواهد داشت و در آن، آخرین تحولات مهم درباره ایران را ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ،  روز چهارشنبه  ساعت ۹ شب به وقت شرقی آمریکا (پنج‌شنبه ساعت ۱ بامداد به وقت گرینویچ) ، سخنرانی‌ای برای ملت آمریکا درباره ایران ایراد خواهد کرد.

این اقدام پس از اظهارات مطبوعاتی ترامپ صورت گرفت که در آن گفته بود عملیات نظامی علیه ایران ممکن است ظرف یک تا سه هفته پایان یابد، حتی بدون نیاز به توافق با تهران.

یک نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس نشان داد که دو سوم آمریکایی‌ها بر این باورند که ایالات متحده باید هرچه سریع‌تر مشارکت خود در جنگ با ایران را پایان دهد، حتی اگر این به معنای عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده توسط دولت ترامپ باشد.

همچنین روز سه‌شنبه، چین و پاکستان از راه‌اندازی یک ابتکار پنج‌ماده‌ای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه خبر دادند که شامل توقف فوری اقدامات خصمانه، آغاز مذاکرات صلح در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تضمین امنیت اهداف غیرنظامی و مسیرهای حمل‌ونقل و تلاش برای اجرای واقعی چندجانبه‌گرایی است.

