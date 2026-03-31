الجولانی وارد انگلیس شد
رئیس خودخوانده دولت موقت سوریه وارد انگلیس شد.
به گزارش ایلنا، «ابومحمد الجولانی» رئیس خودخوانده دولت موقت سوریه در چارچوب سفرش به اروپا، بعد از آلمان، امروز -سهشنبه- برای دیداری رسمی از انگلیس وارد لندن شد.
این اولین سفر وی به انگلیس بعد از گرفتن قدرت در سوریه به شمار میرود.
وی در چارچوب یک سفر اروپایی پیش از این به آلمان رفته بود و انگلیس آخرین مقصد وی در این سفر خواهد بود.
جولانب قصد دارد در این سفر با مقامات ارشد انگلیس دیدار و درخصوص گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری در تمامی زمینه ها با آنها رایزنی کند. یک هیات وزارتی بلندپایه از جمله وزیران خارجه، اقتصاد و انرژی او را همراهی می کنند.