«وال استریت ژورنال» گزارش داد؛
عقبنشینی کاخ سفید؛ پایان جنگ ایران بدون بازگشایی تنگه هرمز روی میز ترامپ
به گزارش ایلنا، روزنامه «وال استرینت ژورنال» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، به مشاوران خود اعلام کرده است که آمادگی دارد عملیات نظامی این کشور علیه ایران را حتی در شرایطی که تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته باقی بماند، متوقف کند.
بر اساس این گزارش، این موضعگیری نشاندهنده تغییری در محاسبات راهبردی واشنگتن است؛ بهگونهای که دولت آمریکا ترجیح میدهد «پس از تحقق اهداف اصلی نظامی»، بهجای ادامه درگیری برای بازگشایی کامل این گذرگاه حیاتی، مسیر کاهش تنش را در پیش بگیرد.
در همین راستا، گفته میشود نگرانی از طولانی شدن جنگ و خروج آن از بازه زمانی مورد نظر کاخ سفید، از عوامل اصلی این رویکرد جدید است. بهویژه آنکه تلاش برای بازگشایی کامل تنگه هرمز میتواند مستلزم گسترش دامنه درگیریها و افزایش هزینههای نظامی و امنیتی باشد.
طبق این گزارش، واشنگتن در نظر دارد در صورت توقف عملیات نظامی، موضوع بازگشایی تنگه هرمز را از طریق ابزارهای دیپلماتیک و با مشارکت متحدان اروپایی و کشورهای منطقه پیگیری کند.
تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان، نقش کلیدی در انتقال نفت دارد و هرگونه اختلال در آن میتواند بازارهای جهانی انرژی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
انتشار این گزارش همزمان با تداوم درگیریها در منطقه، گمانهزنیها درباره احتمال حرکت به سمت کاهش تنش و پایان زودهنگام جنگ را تقویت کرده است.