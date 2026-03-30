خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دفاع ایتالیا: ۲۴ ساعته نگران جنگ با ایران و تبعات آن هستم

کد خبر : 1767417
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد که نگران جنگ با ایران و پیامدهای احتمالی آن است و این نگرانی تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز همراه اوست.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، گویدو کروزیتو، وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد که نگران جنگ با ایران و پیامدهای احتمالی آن است و این نگرانی تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز همراه اوست.

وی افزود: «مجبورم از مسائلی مطلع باشم که دیگر اجازه نمی‌دهند آرامش یا خواب راحت داشته باشم.» وزیر دفاع ایتالیا تأکید کرد که نگران تحولات هفته‌های آینده و اثرات آن بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار