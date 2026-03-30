وزیر دفاع ایتالیا: ۲۴ ساعته نگران جنگ با ایران و تبعات آن هستم
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، گویدو کروزیتو، وزیر دفاع ایتالیا، اعلام کرد که نگران جنگ با ایران و پیامدهای احتمالی آن است و این نگرانی تمام ۲۴ ساعت شبانهروز همراه اوست.
وی افزود: «مجبورم از مسائلی مطلع باشم که دیگر اجازه نمیدهند آرامش یا خواب راحت داشته باشم.» وزیر دفاع ایتالیا تأکید کرد که نگران تحولات هفتههای آینده و اثرات آن بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم است.