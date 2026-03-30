نخستوزیر اسپانیا:
حمله به نیروهای یونیفل، «تجاوزی غیرقابل توجیه علیه کل جامعه بینالمللی» است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پدرو سانچز» نخستوزیر اسپانیا، کشته شدن یک نیروی اندونزیایی وابسته به نیروهای صلحبان سازمان ملل در انفجاری در جنوب لبنان را بهشدت محکوم کرد.
سانچز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد: «اسپانیا این رویدادها را بهشدت محکوم میکند، خواستار روشن شدن منشأ پرتابه است و از دولت اسرائیل میخواهد درگیریها را متوقف کند».
وی همچنین تصریح کرد که حملات علیه مأموریتهای حافظ صلح سازمان ملل، «تجاوزی غیرقابل توجیه علیه کل جامعه بینالمللی» بهشمار میرود.