تلآویو در حال بررسی استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در فلسطین اشغالی
رژیم اسرائیل در حال بررسی استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در فلسطین اشغالی است تا از حضور نیروهای آمریکایی تازهوارد به منطقه بهرهبرداری کند؛ موضوعی که در پی افزایش تنشها و حملات متقابل ایران و آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در حال بررسی پیشنهادی با همکاری آمریکا برای ایجاد پایگاههای نظامی آمریکایی در فلسطین اشغالی است. این طرح شامل انتقال بخشی از پایگاههای موجود آمریکا در مناطق دیگر خاورمیانه به داخل فلسطین اشغالی و همچنین احداث تاسیسات نظامی جدید است تا از حضور نیروهای آمریکایی که اخیراً به منطقه اعزام شدهاند، بهرهبرداری شود.
تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده و موضوع در قالب گفتوگوهای راهبردی بین اسرائیل و واشنگتن در حال بررسی است. این اقدام در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه بهویژه پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه، افزایش یافته است. این حملات تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر، از جمله شخصیتهای امنیتی و سیاسی، شده و ایران نیز در پاسخ به آن، حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف اسرائیل و منافع آمریکایی در کشورهای عربی انجام داده است.
گزارشها حاکی است که حضور نظامی آمریکا در اسرائیل محدود به تاسیسات خاص نیست و شامل پایگاهها، مجتمعها، انبارهای اضطراری و ساختمانهای اختصاصی نیز میشود، در حالی که جزئیات بسیاری از این سایتها به صورت رسمی منتشر نشده است. از جمله این پایگاهها، سایت ۵۱۲ در منطقه نقب جنوبی است که مجهز به رادار هشدار سریع آمریکایی است و پروژههای دیگر نیز با ماهیت نیمهسری یا سری در حال اجرا هستند.
این گزارشها همچنین نشان میدهند که حضور آمریکا شامل فعالیتهای ساخت و ساز نظامی برای ارتش اسرائیل و استفاده از امکانات لجستیکی مانند بندر حیفا برای عملیات دریایی است. به طور کلی، همکاری نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی بین واشنگتن و تلآویو سطح بالایی از ادغام را نشان میدهد، در حالی که بسیاری از جزئیات مربوط به پایگاهها و حجم نیروهای مستقر همچنان محرمانه باقی مانده است.