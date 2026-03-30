به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی اجرای عملیاتی برای تصاحب حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم از خاک ایران است. این اقدام، بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال و منابع آمریکایی، یک ماموریت پیچیده و پرخطر توصیف شده که احتمالا نیروهای آمریکایی را برای چند روز یا بیشتر در داخل ایران نگه خواهد داشت.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ هنوز در حال سنجش ریسک‌های این تصمیم بر امنیت نیروهای خود است و کارشناسان آمریکایی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. در عین حال، منابع این روزنامه اعلام کردند که ترامپ با فشار بر ایران برای تحویل اورانیوم به عنوان شرطی برای پایان دادن به جنگ موافق است.

این تحولات در حالی گزارش می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و هر گونه اقدام نظامی برای دستیابی به مواد هسته‌ای می‌تواند خطرات گسترده‌ای برای ثبات منطقه‌ای به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/