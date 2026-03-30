رویترز گزارش داد:

طرح کشورهای خاورمیانه در مورد از سرگیری تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رویترز گزارش داد که چندین کشور در خاورمیانه و جنوب آسیا، پیش از نشست ‌اخیر ‌اسلام آباد، پیشنهادهایی را در مورد از سرگیری تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به واشنگتن ارائه کردند.

به گفته منابع، پیشنهادهای ارائه شده شامل یک سیستم ترانزیت با هزینه مشابه سیستم اعمال‌شده در کانال سوئز بود.

این خبرگزاری همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه، مصر و عربستان سعودی در حال بررسی تشکیل کنسرسیومی برای نظارت بر حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از طریق تنگه هستند و این ایده به طور جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و ایرانی مورد بحث قرار گرفته است.

