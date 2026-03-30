نیویورک تایمز: آمریکا از موشکی آزمایش‌نشده علیه غیرنظامیان ایران استفاده کرد

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با انتشار گزارشی فاش کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در حمله‌ای به مناطق غیرنظامی در جنوب ایران، از موشکی استفاده کرده است که پیش از این در هیچ عملیات نظامی به‌کار گرفته نشده بود.

به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز نوشت: این حمله علیه اهداف غیرنظامی انجام شد و نگرانی‌های جدی درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه ایجاد کرده است. نیویورک تایمز با بررسی تصاویر و ویدئوهای میدانی تأکید کرده است که این سلاح پیشرفته، ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر موشک‌های مورد استفاده متمایز می‌کند.

پنتاگون هنوز واکنشی رسمی نسبت به این گزارش نشان نداده و هیچ تأیید یا تکذیبی درباره استفاده از این موشک در جنوب ایران منتشر نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره این حمله شده‌اند.

 

