به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز نوشت: این حمله علیه اهداف غیرنظامی انجام شد و نگرانی‌های جدی درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه ایجاد کرده است. نیویورک تایمز با بررسی تصاویر و ویدئوهای میدانی تأکید کرده است که این سلاح پیشرفته، ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر موشک‌های مورد استفاده متمایز می‌کند.

پنتاگون هنوز واکنشی رسمی نسبت به این گزارش نشان نداده و هیچ تأیید یا تکذیبی درباره استفاده از این موشک در جنوب ایران منتشر نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره این حمله شده‌اند.

