افشاگری نیویورکتایمز از جنایات آمریکا در اولین روز جنگ علیه ایران
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با بررسی ویدئوها و شواهد میدانی، پرده از جنایتی هولناک در اولین روز آغاز جنگ آمریکایی – صهیونیستی علیه ایران برداشت.
به گزارش ایلنا، نیویورکتایمز فاش کرد که موشک بالستیک جدید آمریکا به نام «PrSM» که پیشتر هیچگاه در عملیات نظامی استفاده نشده بود، در نخستین روز جنگ، یک سالن ورزشی و مدرسه ابتدایی در لامرد استان فارس را هدف قرار داد و دستکم ۲۱ غیرنظامی را به کام مرگ کشاند.
براساس گزارش منابع محلی، این حمله مرگبار و دیگر تجاوزات مشابه در لامرد، قربانیان زیادی برجای گذاشت. همزمان، یک موشک کروز تاماهاوک آمریکا نیز مدرسه دخترانهای در میناب را هدف گرفت که بر اثر آن ۱۷۵ نفر، عمدتاً کودکان، جان خود را از دست دادند.
نیویورک تایمز با بررسی تصاویر پس از حمله، ویدئوهای تأییدشده و مشورت با کارشناسان مهمات، به این نتیجه رسید که ویژگیهای انفجار و خسارات با موشک بالستیک کوتاهبرد «PrSM» مطابقت دارد. این موشک برای انفجار در بالای هدف و پرتاب گلولههای تنگستن طراحی شده است و تصاویر ثبتشده نشاندهنده سوراخهای ریز ناشی از گلولههای تنگستن در ساختمانهاست.
با این حال، پنتاگون هنوز استفاده از این موشک در حمله به لامرد را تأیید یا تکذیب نکرده است. درخواست نیویورک تایمز برای دریافت توضیحات از وزارت جنگ آمریکا بیپاسخ مانده است.
سازمان یونسکو حملات میناب و لامرد را «نقض فاحش قوانین بینالمللی بشردوستانه» توصیف کرد و سازمانهای حقوق بشری نیز خواستار تحقیقات مستقل درباره این جنایات شدهاند. پنتاگون مدعی بررسی موضوع است، اما تاکنون هیچ نتیجهای اعلام نکرده است.